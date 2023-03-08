Военное обозрение

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«Росэнергоатом»: Киев не отказался от планов силового захвата Запорожской атомной станции

«Росэнергоатом»: Киев не отказался от планов силового захвата Запорожской атомной станции

Киев не отказался от планов силового захвата Запорожской томной станции. Одним из признаков этого является то, что ВСУ прекратили обстреливать станцию уже более двух месяцев назад.

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