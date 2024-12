«Сказки Старой Руси» и Knock on the Coffin Lid как примеры переосмысления Slay the Spire Slay the...

«Сказки Старой Руси» и Knock on the Coffin Lid как примеры переосмысления Slay the SpireSlay the Spire была далеко не первой игрой, которая смешала в себе коллекционирование карт и механики рогалика, но именно она сделала это настолько филигранно, что стала образцом для подражания, да и в целом способствовала росту популярности жанра.