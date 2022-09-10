В США отложили на неопределённый срок внедрение новой платформы управления кадрами за полмиллиарда долларов

Военное ведомство США вновь приняло решение отложить кадровую платформу армейской службы. Интегрированная кадровая и платежная система для армии, также известная как IPPS-A, изначально должна была начать эксплуатироваться еще в декабре 2021 года.
Военное ведомство США вновь приняло решение отложить кадровую платформу армейской службы. Интегрированная кадровая и платежная система для армии, также известная как IPPS-A, изначально должна была начать эксплуатироваться еще в декабре 2021 года.
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