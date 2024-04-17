Путин поручил достроить стартовый стол для ракеты «Ангара» на Восточном

Президент провел совещание с главой «Роскосмоса» Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо закончить работу над сдачей стартового стола для сверхтяжелой ракеты «Ангара-А5» на космодроме «Восточный», а также оформить все нужные документы.