Путин поручил достроить стартовый стол для ракеты «Ангара» на Восточном

Президент провел совещание с главой «Роскосмоса» Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо закончить работу над сдачей стартового стола для сверхтяжелой ракеты «Ангара-А5» на космодроме «Восточный», а также оформить все нужные документы.
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