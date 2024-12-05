Двухходовка Трампа: В Москву слетал «голубь» Карлсон. Следом будет «ястреб»

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... теперь ЯРС слетает к этим существам, он -ЛУЧШИЙ ПЕРЕГОВОРЩИК!!! Вон, как его  младший брат ОРЕШНИК провел первый этап переговоров успешно. Нельзя подвести младшего брата, да и ПОСЕЙДОН результативный переговорщик.
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9 час.
Александр Север
Была бы у внаукраинцев система нацеливания и сопровождения, хрен бы они у пиндосов разрешения спрашивали. Стреляли б пока их в ноль не зачистили бы. А коли есть так как есть, то это от и до работа пиндосов. Может хватит сопли жевать а пора пустить на воздух пару десятков предприятий в амэрыке? Чисто в назидание
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9 час.
М
Мария
Америка далеко, а вот Одесса рядом. Что с ней делать? Сейчас последняя новость поступила из Одессы. Там приступили к сносу памятников Пушкину. Ужас. Русский город....слов нет.
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49 мин.

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