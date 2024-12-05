Политнавигатор Близкий к Дональду Трампу тележурналист Такер Карлсон побывал в Москве и записал интервью с главой МИД Сергеем Лавровым.
Двухходовка Трампа: В Москву слетал «голубь» Карлсон. Следом будет «ястреб»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Владимир Витковский
... теперь ЯРС слетает к этим существам, он -ЛУЧШИЙ ПЕРЕГОВОРЩИК!!! Вон, как его младший брат ОРЕШНИК провел первый этап переговоров успешно. Нельзя подвести младшего брата, да и ПОСЕЙДОН результативный переговорщик.
Ответить
9 час.
Александр Север
Была бы у внаукраинцев система нацеливания и сопровождения, хрен бы они у пиндосов разрешения спрашивали. Стреляли б пока их в ноль не зачистили бы. А коли есть так как есть, то это от и до работа пиндосов. Может хватит сопли жевать а пора пустить на воздух пару десятков предприятий в амэрыке? Чисто в назидание
Ответить
9 час.
М
Мария
Америка далеко, а вот Одесса рядом. Что с ней делать? Сейчас последняя новость поступила из Одессы. Там приступили к сносу памятников Пушкину. Ужас. Русский город....слов нет.
Ответить
49 мин.
Свежие комментарии