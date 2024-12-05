Двухходовка Трампа: В Москву слетал «голубь» Карлсон. Следом будет «ястреб»

... теперь ЯРС слетает к этим существам, он -ЛУЧШИЙ ПЕРЕГОВОРЩИК!!! Вон, как его младший брат ОРЕШНИК провел первый этап переговоров успешно. Нельзя подвести младшего брата, да и ПОСЕЙДОН результативный переговорщик.

Александр Север

Была бы у внаукраинцев система нацеливания и сопровождения, хрен бы они у пиндосов разрешения спрашивали. Стреляли б пока их в ноль не зачистили бы. А коли есть так как есть, то это от и до работа пиндосов. Может хватит сопли жевать а пора пустить на воздух пару десятков предприятий в амэрыке? Чисто в назидание