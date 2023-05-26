Новый Volvo XC60: не поверите, что изменилось!

#carwow #volvo Понравилось видео? Подписывайтесь на @carwowRussia и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые выпуски! Это Volvo XC60, и Мэт собирается проверить, не утратил ли этот вышедший изначально в 2017 году автомобиль своего обаяния в 2023-м! Для начала посмотрим на дизайн: если честно, по сравнению с версией 2017 года мало что изменилось… Но это не обязательно плохо! У машины симпатичный, выверенный профиль, с красивыми вкраплениями хрома (например, вокруг решётки).