Русская весна

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Россия обязательно победит, но Запад будет подавать это как поражение

Россия обязательно победит, но Запад будет подавать это как поражение

Тот факт, что Россия одерживает верх в украинском конфликте, начали признавать даже в западной прессе, однако власти США продолжают твердить о том, что Москва якобы «уже проиграла», отметил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

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