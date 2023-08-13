Россия обязательно победит, но Запад будет подавать это как поражение

Тот факт, что Россия одерживает верх в украинском конфликте, начали признавать даже в западной прессе, однако власти США продолжают твердить о том, что Москва якобы «уже проиграла», отметил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.