В Музее железных дорог России открылась выставка, посвящённая снятию блокады Ленинграда

Центральным экспонатом стало уникальное вязаное покрывало. Посвящённая 80-летию снятия блокады Ленинграда выставка под названием «Станция Ленинград — Освобождённый» началу работу в Музее железных дорог России.
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