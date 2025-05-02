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proavto21

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  • Вячеслав Кудрявцев
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Спокойствие, только спокойствие: тест-драйв кроссовера Jetour T2 с «автоматом»

Спокойствие, только спокойствие: тест-драйв кроссовера Jetour T2 с «автоматом»

﻿﻿В нашей стране кроссоверы с внедорожными амбициями стали своего рода культурным явлением. Конечно, это не просто дань моде — высокий клиренс и полный привод действительно помогают «выживать» на российских дорогах.

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