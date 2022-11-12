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Алена Косторная: «Хочется кататься долго и красиво. Даже если я не буду выигрывать, пусть это будет история, как у Костнер»

Чемпионка Европы Алена Косторная высказалась о конкуренции в фигурном катании.  – Конкуренция всегда дает толчок к развитию.

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