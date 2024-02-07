«АиФ»: Удар возмездия ВС РФ за теракт в Лисичанске накрыл всю Украину

По информации издания “Аргументы и факты”, ночью со вторника на среду, 7 февраля, Вооруженные Силы России осуществили массированный ракетный удар по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.
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