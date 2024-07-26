Родственники тюменки, впавшей в кому в Турции, просят МИД помочь вернуть ее в Россию

Родственники жительницы Тюмени, которая впала в кому в Турции из-за сердечного приступа, записали видеообращение к главе МИДа Сергею Лаврову, генпрокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой оказать содействие по ее возвращению в Россию.