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Метро 2033: жизнь под землёй

Метро 2033: жизнь под землёй

Что, если ваш привычный мир вдруг сузится до тёмных перегонов и сводчатых станций, как это случилось с героями вселенной «Метро 2033»? Погрузитесь в атмосферу выживания, где каждая капля воды и каждый патрон — на вес золота, а метро становится не просто убежищем, а единственным домом.

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