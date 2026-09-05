Метро 2033: жизнь под землёй

Что, если ваш привычный мир вдруг сузится до тёмных перегонов и сводчатых станций, как это случилось с героями вселенной «Метро 2033»? Погрузитесь в атмосферу выживания, где каждая капля воды и каждый патрон — на вес золота, а метро становится не просто убежищем, а единственным домом.