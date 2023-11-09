Диетолог Джутова: ужинать стоит не позднее чем за 4 часа до сна

Последний прием пищи должен быть не позднее чем за четыре часа до сна. За это время биоритмы человеческого организма успеют настроиться на работу в ночном режиме, сообщила врач-диетолог Марьяна Джутова в беседе с РИАМО.
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