В Альметьевске в этом году не будет праздничного салюта на День Победы

В этом году в Альметьевске не будет праздничного салюта на День Победы. Однако 9 Мая будет организовано много ярких мероприятий, начиная с возложения цветов на мемориальном комплексе «Вечный огонь» в 07:00.
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