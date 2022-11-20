Рудковская заявила, что боится за безопасность спортсменов после инцидента с Трусовой

Продюсер и совладелец академии "Ангелы Плющенко" Яна Рудковская прокомментировала инцидент с выбежавшим на лед болельщиком после выступления серебряной медалистки Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой на этапе Гран-при России в Самаре.