Бразильская кухня: 25 лучших блюд, которые стоит попробовать в Бразилии

Бразильская кухня – это непременно составляющая путешествия в Бразилию! Путешествуете по Бразилии и хотите знать, какую бразильскую еду попробовать? Или, может быть, вы хотите приготовить традиционные бразильские блюда дома? Мы расскажем обо всех лучших бразильских блюдах, чтобы приготовить собственное бразильское барбекю у себя на заднем дворе или попробовать их, когда вы посетите самую интересную страну ….