Ночью спецтехника обрабатывала дороги города противогололёдным рассолом

Ночью спецтехника обрабатывала дороги города противогололёдным рассоломПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» в ночь с 19 на 20 ноября в работах по уборке дорог города Иванова были задействованы 22 единицы спецтехники.
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