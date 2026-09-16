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Газета.ру

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Глава аппарата Белого дома Уайлс сообщила, что победила рак молочной железы

Глава аппарата Белого дома Уайлс сообщила, что победила рак молочной железы

Сьюзан Уайлс, руководитель аппарата сотрудников Белого дома, сообщила об успешном завершении курса лечения онкологического заболевания.

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