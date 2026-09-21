Владислав Ховалыг лидирует на выборах главы Тувы с 90,95%

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на выборах главы Республики Тыва. Действующий руководитель региона Владислав Ховалыг, баллотировавшийся от «Единой России», набирает 90,95% голосов.
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