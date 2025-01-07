Золотой год: цены на драгметалл побьют все рекорды

2024 год стал отличным для золота как актива — оно прибавило около 30%. Спрос на драгоценный металл вырос по большинству статей, но ключевыми стали продолжающиеся закупки центробанков, поставившие множество рекордов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии