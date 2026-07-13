В Сочи задержаны четыре мошенника, похитившие 3,2 млн рублей у военнослужащего

СЧ СУ УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, организовавших схему хищения денежных средств со счетов участников специальной военной операции.
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