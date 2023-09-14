Вырубить леса, а древесину – закопать. Найден новый способ спастись от глобального потепления. Если лес оставить в покое, то он может сгореть или сгнить, а накопленный в них углерод попадёт в атмосферу.
В США вырубают лес, спасая Землю от глобального потепления
Комментарии
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Ксюша Кирьязис
Судя по происходящему, инопланетяне реально рулят Америкой и переделывают ее под себя...
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17 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Похоже американцев придётся на компост отправлять, чтобы они ещё что-нибудь не умудрились уничтожить.
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15 час.
М
ММ
Ай, классно!! Ай, молодцы!!! Пусть в очередную зиму в США снежный покров будет не 2 метра, как нынче, а полкилометра. Пусть ледник образуется над территорией Северной Америки. Чтоб океаны обмелели, а факел статуи свободы торчал на метр из снега...
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12 час.
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