В России представлен бюджетный кроссовер GAC GS3: названы цены

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В дождливый и теплый вечер первого летнего понедельника в московском культурном центре «Хлебозавод №9» было много интересных и со всех точек зрения замечательных людей – полномочный министр посольства КНР, президент международного отделения компании из Гуанчжоу, руководитель «GAC Россия» и даже гуру компьютерного дизайна Артемий Лебедев.

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