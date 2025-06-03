Там водятся йети и гибнет 30% туристов: зачем люди едут в Непал

www.globallookpress.com/Serguei Fomine "Страна богов" – именно так называют Непал его жители. И это не просто слова, здесь, среди заснеженных вершин Гималаев, рождались боги и обретали просветление великие гуру.
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