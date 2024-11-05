Заплаканная Клава Кока призналась, что тяжело переживает расставание с Повериным

Клава Кока призналась, что ей тяжело смириться с расставанием с Александром Повериным После того, как Клава Кока и Александр Поверин начали жить вместе, поклонники певицы ждали, когда же девушка примерит свадебное платье.
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