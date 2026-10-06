В России изменились цены на два доступных кроссовера: актуальный прайс

С октября покупка двух кроссоверов – российской марки и китайской Jaecoo J6 – обходится дороже. Сами рекомендованные цены остались на прежнем уровне, зато выгода в 100 тысяч рублей, которую давали при покупке, из прайсов пропала.
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