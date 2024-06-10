В Ереване демонстранты заблокируют проспект Баграмяна и установят палатки

Лидер антиправительственного движения "Тавуш во имя отечества" архиепископ Баграт Галстанян объявил, что участники протеста не собираются покидать место и планируют установить палатки, перекрыв проспект Баграмяна.
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