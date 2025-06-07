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Царьград

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Пожарные потушили 4000 кв. м пожара на заводе в Кстово без пострадавших

Пожарные потушили 4000 кв. м пожара на заводе в Кстово без пострадавших

В Нижегородской области произошел пожар на битумном заводе в пригороде Кстово. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС, возгорание на площади 4 тыс.

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