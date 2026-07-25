Трамп временно отказался от идеи усилить военную кампанию против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп решил пока не усиливать военную кампанию против Ирана. Такое решение принято в связи с опасениями, что эскалация конфликта приведет к истощению и так сократившихся запасов перехватчиков Patriot и других боеприпасов ПВО на Ближнем Востоке.
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