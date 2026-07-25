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Трамп временно отказался от идеи усилить военную кампанию против Ирана

Трамп временно отказался от идеи усилить военную кампанию против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп решил пока не усиливать военную кампанию против Ирана. Такое решение принято в связи с опасениями, что эскалация конфликта приведет к истощению и так сократившихся запасов перехватчиков Patriot и других боеприпасов ПВО на Ближнем Востоке.

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