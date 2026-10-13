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Новости Липецка

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В Липецке суд отказался отменять штраф в 100 тысяч рублей за неправильное хранение вина

В Липецке суд отказался отменять штраф в 100 тысяч рублей за неправильное хранение вина

Температура в торговом зале магазина в Липецке составила +23,7 градуса, хотя вино должно храниться при +5.

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