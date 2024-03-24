Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Муфтий наградит 15-летнего мальчика, спасшего 100 человек из «Крокуса»

Муфтий наградит 15-летнего мальчика, спасшего 100 человек из «Крокуса»

Пятнадцатилетнего Ислама Халилова, который подрабатывал гардеробщиком в «Крокус Сити Холле» и во время теракта 22 марта вывел из концертного зала более ста человек, представили к высокой награде мусульман.

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