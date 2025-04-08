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Безналичные платежи в России достигли 86%: комментарий Набиуллиной

Безналичные платежи в России достигли 86%: комментарий Набиуллиной

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что 86% платежей в России осуществляются безналично.

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