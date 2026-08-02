В Магадане член Общественного совета при УМВД региона Виктор Вихлянцев провел для школьников мастер-класс по косторезному мастерству

В Магаданской области продолжается акция «Каникулы с Общественным советом». Заслуженный художник России член Общественного совета при УМВД региона Виктор Вихлянцев пригласил в свою мастерскую воспитанников санатория «Мир», где им представилась уникальная возможность понаблюдать за кропотливой ручной работой талантливого костореза.