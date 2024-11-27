Деятельность турецкой разведки вызывает обеспокоенность в Европе

Почему в Германии и не только там выражают намерение пересмотреть своё «сотрудничество» с MIT? Бесцеремонная активность турецкой внешней разведки MIT, о которой мы написали ранее, вызывает недовольство и возмущение даже среди союзников Турции по НАТО.
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