Владивостокцам ограничат проход через территории школ

Жители Владивостока больше не смогут сокращать путь через территории школ, сообщает PRIMPRESS. Сквозной проход через территорию школ с 15 августа, согласно Постановлению Правительства РФ № 1006 , будет закрыт.
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