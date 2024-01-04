Более 500 человек приняли участие в параде Снегурочек в Уфе

Более 500 человек приняли участие в параде Снегурочек в рамках фестиваля «Терра Зима» в Уфе. Участницы по-разному подошли к подготовке образов - кто-то пришел в классическом костюме, а кто-то создал по-настоящему уникальный образ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии