"Экономику развивал. Надрывался, сердешный!" (ц) — герой дня

Иван Иванов Да опять чей то выдающийся сынуля..из ведра...37 лет))))))при союзе если не руководил предприятием и раньше 45-50 в министерство даже думать не могли..

Эдуард Николаев сколько чиновнику не дай все мало , веревки хватит на всю жизгь