Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 790 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Белов
    Мигров гнать ВСЕХ нах ! Поголовно ! Уже купивших и желающих купить паспорт РФ ! А торгашей паспортами (Родиной) - вм...Мигрантов, захват...
  • Николай Чернявский
    Нашла кому сдать квартиру! Совсем ничего не соображает!!!Мигрантов, захват...
  • demyr150648
    Не надо изначально быть доверчивой дурой. У тебя муж на войне, а ты с мигрантами якшаешься. Мне тебя жаль, но своей д...Мигрантов, захват...

"Экономику развивал. Надрывался, сердешный!" (ц) — герой дня

"Экономику развивал. Надрывался, сердешный!" (ц) — герой дня

Арестован начальник департамента Министерства экономического развития. 37 лет. Возглавлял департамент с 2021 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Иванов
Да опять чей то выдающийся сынуля..из ведра...37 лет))))))при союзе если не руководил предприятием и раньше 45-50 в министерство даже думать не могли..
Ответить
5 час.
Эдуард Николаев
сколько чиновнику не дай все мало , веревки хватит на всю жизгь
Ответить
5 час.
людмила михайлик
Что творится, развели чиновников жуликов,честные люди не у дел
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх