Арестован начальник департамента Министерства экономического развития. 37 лет. Возглавлял департамент с 2021 года.
"Экономику развивал. Надрывался, сердешный!" (ц) — герой дня
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Иванов
Да опять чей то выдающийся сынуля..из ведра...37 лет))))))при союзе если не руководил предприятием и раньше 45-50 в министерство даже думать не могли..
Ответить
5 час.
Эдуард Николаев
сколько чиновнику не дай все мало , веревки хватит на всю жизгь
Ответить
5 час.
людмила михайлик
Что творится, развели чиновников жуликов,честные люди не у дел
Ответить
4 час.
Свежие комментарии