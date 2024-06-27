В Екатеринбурге пешеходы второй день подряд становятся жертвами самокатчиков

Пострадали женщина и ребёнокВ Екатеринбурге два дня подряд фиксируются ДТП с участием самокатчиков. Как сообщает городская Госавтоинспекция, вчера, 26 июня, 52-летний мужчина на электросамокате налетел на 25-летнюю женщину, которая выходила с ребёнком из детского сада на улице Фурманова.