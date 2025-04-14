Ульянов спросил у Рубио, не хочет ли он прекратить атаки Украины на жителей РФ

Михаил Ульянов, постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене, спросил у руководителя Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио, не хочет ли он прекратить атаки киевской стороны на мирных жителей РФ.
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