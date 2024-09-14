👶 В Бахчисарае спасли ребёнка, который упал в глубокую яму По информации МЧС Крыма, 12-летний ребёнок, играя вместе с друзьями, упал в бетонный резервуар глубиной в 7 метров.
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👶 В Бахчисарае спасли ребёнка, который упал в глубокую яму По информации МЧС Крыма, 12-летний ребёнок, играя вместе с друзьями, упал в бетонный резервуар глубиной в 7 метров.