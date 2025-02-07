У «Реала» и «Барсы» 4 игрока забили по 10+ голов в сезоне, у «Атлетико» – 3

У «Барселоны» и «Реала» по четыре игрока забили не менее 10 голов в текущем сезоне во всех турнирах. В составе «блауграны» такое количество мячей на счету Роберта Левандовского, Рафиньи, Ламина Ямаля и Феррана Торреса, который в четверг сделал хет-трик в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Валенсией» (5:0).