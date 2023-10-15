Обновление Gothic Classic для Switch исправляет ошибку с лестницей, которая присутств...

Обновление Gothic Classic для Switch исправляет ошибку с лестницей, которая присутствует в игре уже более 20 летНедавно вышедшая версия Gothic для Switch должна была получить ряд исправлений, устраняющих ошибки, которые присутствуют в игре на ПК уже более двадцати лет.
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