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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Обновление Gothic Classic для Switch исправляет ошибку с лестницей, которая присутств...

Обновление Gothic Classic для Switch исправляет ошибку с лестницей, которая присутств...

Обновление Gothic Classic для Switch исправляет ошибку с лестницей, которая присутствует в игре уже более 20 летНедавно вышедшая версия Gothic для Switch должна была получить ряд исправлений, устраняющих ошибки, которые присутствуют в игре на ПК уже более двадцати лет.

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