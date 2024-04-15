Французские самоходные артиллерийские установки CAESAR поступили к боевикам Вооруженных сил Украины. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.
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