В Финляндии на днях появится закон о выдворении беженцев

Это может способствовать открытию границы с Россией Президент Финляндии Александер Стубб планирует подписать закон о выдворении из страны беженцев на границе с Россией, пишет РИА со ссылкой на финское издание Helsingin Sanomat.
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