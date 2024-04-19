Сегодня в Кольцово пройдут пожарные учения

Утром в пятницу, 19 апреля, на территории аэропорта Кольцово пройдут учения пожарных. Специалисты МЧС России просят жителей Екатеринбурга и пассажиров сохранять спокойствие, не прерывать своих дел, с пониманием отнестись к тренировке спасателей.
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