Сегодня в Кольцово пройдут пожарные учения

Утром в пятницу, 19 апреля, на территории аэропорта Кольцово пройдут учения пожарных. Специалисты МЧС России просят жителей Екатеринбурга и пассажиров сохранять спокойствие, не прерывать своих дел, с пониманием отнестись к тренировке спасателей.