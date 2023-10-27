Китай готов сообща с Таджикистаном реализовывать выдвинутые китайской стороной инициативы

Бишкек, 26 октября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в четверг заявил, что Китай готов сообща с Таджикистаном содействовать реализации Инициативы по глобальному развитию, Инициативы по глобальной безопасности и Инициативы глобальной цивилизации, чтобы более эффективно реагировать на глобальные вызовы и способствовать общему развитию и процветанию.