«Завести женщину - это всё равно, что завести 30 собак»: Священник сказал это о моём друге. Серёге сидеть ещё 5 лет....

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Комментарии
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Александр Николаевич
Конечно. По жизни - миллионы &quot;заведений&quot;! Сам знаю- два круга зодиака и &quot;ничего&quot;!
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14 час.
Мария Владимирова
Это потому, что вы мужики не той головой думаете. Женщину нужно не &quot;заводить&quot;, а выбирать и не по красоте жопы, а по красоте души, а вам бы все рыбьи губешки с имплантами. Кого выбираете то и получаете, шлюха она и в Африке шлюха.
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5 час.
Кот Рыжый
Маша! Полноте! Да кому нужны эти обезьяны с утиными губами?! Как написала одна дама, С ТАКИМИ ГУБАМИ, ДАЖЕ МИНЕТ ТОЛКОМ НЕ СДЕЛАЕТ!....😂
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1 час.

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