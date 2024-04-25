«Завести женщину - это всё равно, что завести 30 собак»: Священник сказал это о моём друге. Серёге сидеть ещё 5 лет....

Наткнувшись на этот ролик в Сети, я сначала посмеялся над забавной трактовкой священнослужителя мужской оценки вступления в брачные отношения, а потом понял, что для некоторых людей он совершенно прав и брак обходится гораздо дороже, чем жалкая кучка из трёх десятков милых собачек.
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