«Завести женщину - это всё равно, что завести 30 собак»: Священник сказал это о моём друге. Серёге сидеть ещё 5 лет....

Мария Владимирова

Это потому, что вы мужики не той головой думаете. Женщину нужно не "заводить", а выбирать и не по красоте жопы, а по красоте души, а вам бы все рыбьи губешки с имплантами. Кого выбираете то и получаете, шлюха она и в Африке шлюха.