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Нижегородская правда

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В Нижегородском художественном музее открыли выставку «ЕДИНЕНИЕ»

В Нижегородском художественном музее открыли выставку «ЕДИНЕНИЕ»

В «НГХМ|Искусство ХХ века» открылась выставка «ЕДИНЕНИЕ. Дружба народов Поволжья» (12+). Экспозиция объединяет более 300 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного и народного искусства.

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