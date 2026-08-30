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Пятый канал

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Песков: Украина получает более чем адекватный ответ на удары по России

Песков: Украина получает более чем адекватный ответ на удары по России

Киевский режим получает и будет получать «даже более чем адекватный ответ» на удары по мирным секторам экономики России.

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